Auteur d’un seul but en 8 matchs cette saison, Neymar semble un poil en déclin au PSG. Après sa mauvaise copie rendue contre Marseille dimanche, il serait peut-être temps de l’installer sur le banc. C’est du moins ce que pense Eric Di Meco.

« Normalement, un mec comme ça devrait pouvoir aller sur le banc. Mais dans le football aujourd’hui, j’ai l’impression que ce n’est plus possible. Qu’on m’explique pourquoi ce n’est pas possible quand tu es Neymar et que tu n’es pas bon et pas concerné de le mettre sur le banc,

D’après moi, il n’était pas apte à jouer. Je l’ai trouvé tellement en difficulté sur les accélérations dimanche soir, que pour moi ce n’est pas rationnel. Il ne peut pas jouer au football. Il a un problème physique et quand c’est le cas tu ne mets pas le mec sur le terrain », a expliqué l’ancien défenseur de l’OM sur les ondes de RMC.