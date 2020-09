Blessé en fin de match à Reims dimanche soir, Neymar a pris connaissance de cette blessure.

Comme le PSG l’explique dans un communiqué, le staff médical annonce une contracture pour sa star brésilienne. Il subira de nouveaux examens d’ici jeudi qui réévalueront son état de santé et sa disponibilité ou non pour ce week-end face à Angers. Plus de peur que de mal pour le milieu offensif du Paris Saint-Germain.