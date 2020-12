Soirée catastrophe pour le Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais. Battu par les Gones 1-0, le club de la capitale perd sa première place et n’a pas montré un visage conquérant contre un OL sérieux et intelligent.

Une rencontre marquée par plusieurs faits de jeu dont la sortie et la blessure d’Abdou Diallo en première mi-temps mais aussi et surtout celle de Neymar. Auteur d’un match assez mitigé, le Brésilien a été contraint de sortir en pleure et sur une civière. Neymar a reçu un tacle beaucoup trop appuyé de la part de Thiago Mendes qui s’est ensuite fait exclure par l’arbitre du match Benoît Bastien. Une image très inquiétante et pour le moment, aucune information na été communiqué. Malgré tout, il faut sans doute s’attendre à une longue blessure pour la star du PSG.