Le Brésilien s’est confié ce lundi sur les réseaux sociaux, au lendemain de la gifle reçue par le PSG à Monaco.

Le PSG va de mal en pis. Les Parisiens ont subi une nouvelle déroute ce dimanche dernier sur la pelouse monégasque, où ils se sont lourdement inclinés sur le score de 3 buts à 0 à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Auteurs d’une prestation terne et sans envie, les hommes de Pochettino ont une nouvelle fois pêché sur le plan collectif et défensif. Déjà lourdement sifflé le week-end d’avant lors de la réception de Bordeaux au Parc des Princes, Neymar a une nouvelle fois déçu face au club de la Principauté, et s’est exprimé suite à la défaite sur son compte Instagram.

Plutôt discret dernièrement, autant sur ses réseaux que pour ses prestations sportives, le numéro 10 brésilien a livré un message sur son compte Instagram suite à la large défaite du PSG à Monaco ce week-end (3-0). « Dans la vie, nous devons traverser des moments difficiles, mais le secret, c’est de ne pas perdre foi en Dieu. Ne jamais abandonner », a-t-il déclaré. Le brésilien était sorti à la 76′ et avait obtenu un carton jaune.