Souvent pointée du doigt par les observateurs du football à juste titre, son équipe déçoit et le jeu déployé par le PSG de Mauricio Pochettino est assez brouillon. Pourtant, le club français a massivement recruté au mercato (Ramos, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, Messi…) mais aucun progrès ne semblent se dégager de cette équipe. L’occasion pour le Brésilien de réagir et il pense que l’équipe a encore besoin de temps.

« Je suis venu au PSG avec l’objectif de soulever le trophée de la Ligue des champions. C’est ce que j’essaie de faire depuis 2017. Aujourd’hui, notre équipe a des nouveautés, des joueurs de beaucoup de qualité ont été recrutés et nous sommes encore en train de nous adapter les uns aux autres. Dès que nous serons habitués les uns aux autres, nous serons très forts collectivement et, individuellement, je ne pense pas avoir besoin de dire quoi que ce soit. » A-t-il déclaré, avant la réception du LOSC demain soir au Parc des Princes et le déplacement en Allemagne face au RB Leipzig mercredi en Ligue des champions.