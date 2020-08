Star du Paris Saint-Germain, Neymar semble avoir enfin trouvé sa place dans le groupe de Thomas Tuchel. Si le Brésilien vient de perdre la finale de la Ligue des Champions, il ne compte pas abandonner le navire.

Sur son compte Instagram, il a délivré un message qui a le mérite d’être clair et compte bien poursuivre sa carrière au PSG.

“Bravo à chaque joueur et au staff. Nous n’avons pas fini comme nous le voulions et le souhaitions mais c’était incroyable de vivre ce que nous avons vécu. Maintenant, il s’agit de recharger les batteries, de revenir plus fort et avec la même envie de gagner. ALLEZ PARIS.”

Sous contrat jusqu’en juin 2022, la star de 28 ans ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été.