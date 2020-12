Star du Paris Saint-Germain Neymar est dans le tourbillon médiatique depuis quelques jours. Rentré au pays pour les fêtes, le Brésilien devait organiser une grosse soirée comme le précise les médias du pays.

Devant l’ampleur et le tourbillon médiatique que cette affaire prend, le Brésilien par le biais de ses avocats a démenti l’information et ne compte pas organiser de soirée surtout dans une période de crise sanitaire et dans un pays durement touché par le coronavirus. « Non !!! C’est un événement Fabrica. Il n’a aucun rapport avec Neymar », a ainsi déclaré l’un des avocats du Brésilien à l’AFP, en ajoutant même que le joueur comptait passer la soirée du 31 en famille.