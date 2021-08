Déjà conquis par le recrutement de Messi, Nabil Djellit serait aux anges en cas d’arrivée de Cristiano Ronaldo l’été prochain.

Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ? C’est la rumeur lancée par le média espagnol AS cette semaine, qui affirme que le Paris Saint-Germain souhaite recruter le Portugais l’été prochain pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Une perspective qui emballe particulièrement le chroniqueur de la chaîne L’Equipe, Nabil Djellit.

« Cristiano Ronaldo au PSG, ça me fait rêver. Car j’aime le foot. Le foot sur les dix dernières années, c’est CR7 et Messi. Les imaginer associer une seule fois dans le même club, c’est quelque chose qui paraissait impossible. Mais avec le Qatar, impossible n’est pas Qatari. On vient de le comprendre avec l’arrivée de Messi. Donc voir une attaque Cristiano Ronaldo – Messi – Neymar au PSG, ce serait un kiff absolu. Evidemment que ça fait rêver ! »