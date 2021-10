Neymar, qui a accordé une interview à la chaine YouTube, Fui Clear, a répondu aux nombreuses critiques sur son hygiène de vie, qui pour certains observateurs sont à l’origine de ces mauvaises prestations sur le terrain. Pour le brésilien, il n’aurait pas « tenu 12 ans au plus haut niveau » avec une mauvaise hygiène de vie.

Depuis que Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2017, son hygiène de vie est pointé du doigt par de nombreux observateurs. Sous le feu des critiques après un début de saison délicat avec seulement 1 but et 2 passes décisives en huit matchs toutes compétitions confondues, son rythme et son penchant pour la fête, notamment, sont une nouvelle fois pointés du doigt.

Dans une interview accordée à la chaine Youtube Fui Clear, le 27 septembre dernier, qui a été publiée jeudi soir, le numéro 10 ne comprend pas les critiques estimant qu’il n’aurait pas réalisé cette carrière avec une mauvaise Hygiène de vie: « C’est un manque de respect quand les gens disent: « Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c’est ceci, Neymar c’est cela ». Comment peut-on tenir 12 ans au sommet sans prendre soin de soi? Personne ne prend ça en compte. Je sais prendre soin de moi. J’ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24, pour quoi faire ? Rien du tout ? Je sors quand je peux. Je sors quand c’est possible, quand je sais que je ne m’entraînerai pas le lendemain, a-t-il développé. Je n’arrêterai pas de le faire. Où est le problème ? Il faut me faire payer pour que je fais sur le terrain, là oui. Mais ce que je fais dehors. »