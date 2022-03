Suspendu pour le prochain match du Brésil, Neymar est déjà dans l’avion direction Paris.

Auteur d’un but et d’une passe décisive hier soir avec le Brésil (victoire 4-0 contre le Chili), Neymar a retrouvé le sourire sous l’ovation du Maracaña. Une soirée parfaite pour la star du Paris Saint-Germain à un détail près : l’attaquant a reçu un carton jaune qui le prive ainsi de la prochaine rencontre en Bolivie, mardi. Ainsi, Neymar ne restera pas avec la sélection du Brésil jusqu’à la fin du rassemblement international et devrait rentrer sur Paris dans les prochaines heures.

Nos confrères de L’Equipe précisent que « le club de la capitale et la Fédération brésilienne (CBF) sont entrés en contact pour mettre en place les conditions du retour anticipé de Neymar au Camp des Loges ».