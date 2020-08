Déçu mais motivé à revenir plus fort. Après la défaite en finale de Ligue des champions, Neymar a tenu à remercier les supporters, staff et joueurs parisiens. Un message qui scelle l’avenir de la star au PSG. Qu’il semble loin le désamour entre Paris et le Brésilien.

“Bravo à chaque joueur et staff .. Nous n’avons pas fini comme nous le voulions et souhaitions mais c’était incroyable de vivre ce que nous vivons. Maintenant, il s’agit de recharger vos énergies, de revenir plus fort et avec la même envie de gagner. C’était trop FOU 👏🏽 ALLEZ PARIS” a déclaré Neymar sur ses réseaux sociaux.