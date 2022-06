Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain a présenté son tout nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Et pour cela, le club de la capitale a marqué le coup en mettant Neymar comme égérie.

C’est une drôle de stratégie de la part du club parisien. Alors que Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le PSG ne comptait plus vraiment sur Neymar pour l’avenir, c’est bel et bien le Brésilien qui pose avec le nouveau maillot domicile du PSG en compagnie de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Thilo Kehrer, Marco Verratti, Marquinhos, Achraf Hakimi ou encore Presnel Kimpembe. Ce mercredi, le club de la capitale a présenté sa toute nouvelle tunique pour la saison 2022 – 2023. Un maillot fidèle à celui qui avait fuité il y a quelques semaines mais avec un nouveau sponsor principal : la compagnie aérienne qatarie Qatar Airways, qui remplace ALL. Voyez plutôt.