Dominique Sévérac, journaliste pour Le Parisien, est revenu sur l’organisation d’une grande fête pour le passage à la nouvelle année par le clan Neymar. Selon le journaliste, la direction du club « est furieuse » de cette nouvelle.

« L’avocat a rectifié le tir de la communication. Mais la soirée se déroulera. Et peut-être qu’il y aura 100 personnes un jour, 100 un autre jour… Neymar est complètement hors sol, il se fout des conditions sanitaires. Faire ça en ce moment alors que tout le monde lutte contre le Covid, c’est terrible, » a indiqué le journaliste sur l’Equipe.

Avant d’ajouter : « En plus, pour cette fête, Neymar ne paiera pas un centime. Ses sponsors s’occupent du repas, de la musique, des cadeaux… Et en plus, il veut nous faire croire que tous les invités auront un test PCR négatif… Au PSG, la direction est furieuse. Mais on ne découvre pas que Neymar se met au-dessus de tout le monde à Paris. Le fait qu’il fasse la fête, on s’en fout, mais le plus gênant, ce serait qu’il ramène encore le Covid dans l’effectif parisien… »