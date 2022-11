Neymar aurait recommandé le nom de Richarlison à la direction du Paris Saint-Germain qui cherche un remplaçant à Kylian Mbappé.

Leader incontesté en championnat avec 38 points au compteur, le Paris Saint-Germain pourrait bien se prendre les pieds dans le tapis en Ligue des Champions alors qu’il faudra surpasser le Bayern Munich dès les huitièmes de finale. Un premier grain de sable qui pourrait bien ne pas être le seul. Un peu plus tôt dans la saison, le cas Kylian Mbappé a fait trembler le Parc des Princes. Plus assurée de rien, la direction parisienne tenterait d’anticiper tout éventuel départ et pourrait compter sur le soutien de Neymar.

Selon les informations divulguées par Fichajes.net, le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers les Spurs. En effet, Neymar aurait recommandé la candidature de son compatriote, Richarlison, dont le transfert a fait couler de l’encre cet été. En passant d’Everton à Tottenham, le Brésilien de 25 ans fait déjà l’unanimité avec des performances remarquées, notamment en igue des Champions.