Star décriée du PSG, Neymar est pointé du doigt comme le principal fautif des multiples débâcles parisiennes en Ligue des Champions. Le Brésilien n’est parfois même plus considéré comme étant un footballeur professionnel.

« Neymar confirme, une saison de plus, que le Paris Saint-Germain n’aurait jamais dû l’acheter. Je le disais déjà lorsqu’il est arrivé et bien je le répète encore aujourd’hui. C’est un joueur absolument pas fiable. Peut-on même dire qu’il est encore un footballeur professionnel quand on voit son hygiène de vie, quand on voit le peu de match qu’il joue, quand on voit le niveau qu’il affiche dans des matchs aussi importants que ceux en Ligue des Champions. Je suis désolé mais on ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas« , a estimé Alex de Castro dans sa dernière vidéo Youtube présentant le mercato idéal pour le Paris Saint-Germain.