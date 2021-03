Comme l’a révélé l’ancien défenseur du Barça Eric Abidal, Neymar aurait pu revenir en Catalogne sans le transfert très coûteux d’Antoine Griezmann.

Dans une longue interview accordée au journal britannique The Telegraph, l’ancien directeur technique du FC Barcelone, Eric Abidal, est revenu sur plusieurs épisodes qui ont marqué son passage à la direction du club catalan. Le Français a notamment évoqué le mercato de l’été 2019, où Neymar est passé à deux doigts de faire son retour au Barça. Les Blaugrana avaient finalement décidé de miser plus de 120 millions d’euros sur Antoine Griezmann.

« Dix jours avant la fin du mercato 2019, je suis allé à Paris pour parler avec Leonardo, j’étais avec Oscar Grau et on a parlé de Neymar. Si Oscar Grau se déplace, c’est qu’on peut signer le joueur. Si on n’avait pas signé Griezmann avant, je pense qu’on aurait resigné Neymar à 100% car c’était ce dont on avait besoin. L’équipe avait besoin d’un vrai ailier. Le président a décidé de signer Griezmann. Un des arguments contre Neymar, c’était qu’il avait une affaire en justice contre le club. Ils ont dit qu’il faudrait y mettre fin pour revenir. Ce n’était pas mon problème car je n’étais pas au club quand ça avait démarré. De mon point de vue, on aurait pu recruter le joueur, mais ça ne s’est pas passé comme ça. »