Lionel Messi a été officiellement présenté lors d’une conférence de presse organisée par le PSG, ce mercredi matin. Voici ses premiers mots.

Sur les coulisses du transfert

« Je suis très heureux. Tout le monde sait comment s’est passé mon départ du Barça, ça a été dur après tant d’années passées là-bas. Il a été difficile d’envisager un changement de club mais, à peine arrivé ici, je me suis senti très heureux. Et maintenant, j’ai hâte de commencer à m’entraîner pour découvrir mes coéquipiers et retrouver les terrains. (…) Depuis le communiqué du Barça, le PSG s’est positionné très vite, je remercie les dirigeants car tout a été très fluide, très rapide. »

Sur l’impact de Neymar sur sa décision de rejoindre le PSG

« Neymar ? Oui, évidemment, comme je l’ai dit tout à l’heure, je connais déjà des gens ici dans le vestiaire. Quand on regarde l’effectif, on voit beaucoup de possibilités d’atteindre l’objectif. Aussi bien Paris que moi recherchons la même chose. Maintenant qu’on est réunis, j’espère qu’on sera plus forts pour y arriver. Ney, Di Maria, Paredes : j’ai eu des contacts avec certains dans le vestiaire. Tout cela a influencé, oui. »

Sur l’accueil à Paris

« Merci aux Parisiens. C’était la folie. S’il manquait quelque chose pour que je sois heureux, ça a été la cerise sur le gâteau cet accueil, a apprécié la Pulga ce mercredi à l’occasion de sa présentation. J’espère qu’on profitera de bons moments ensemble pour atteindre les objectifs du club. »

Sur la date de son premier match

« Mon premier match ? Je ne sais pas. Je reviens tout juste de vacances, vous savez. J’ai arrêté pendant plus d’un mois après la Copa America, donc c’est difficile à dire. Il faudra sans doute que je fasse une préparation physique avant de commencer à jouer, mais j’espère que ce sera le plus tôt possible »

Sur l’effectif du PSG

« Je pense que j’arrive dans une équipe aboutie, au-delà des recrues importantes arrivées cette saison. Je peux aider, en essayant de donner le maximum. Il y a de l’envie. Je le dis : mon rêve est de pouvoir soulever une nouvelle fois le trophée de la Ligue des Champions »

Sur l’ambition de remporter la Ligue des champions

« Les petits détails feront la différence. On sait à quel point la Ligue des Champions est difficile. Le PSG le sait aussi, en étant tout proche de la remporter. C’est toujours difficile. Il faudra un groupe uni, fort. Je pense que c’est le cas, de l’extérieur en tout cas. Un peu de chance, aussi, car c’est un facteur déterminant. Ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne. La C1 est une compétition spéciale, c’est ce qui la rend si belle et importante. »