Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y va pas avec le dos de la cuillère… L’ancien international brésilien Zé Roberto est déçu du comportement de son compatriote Neymar. Dans une interview accordée à L’Équipe, il a en effet regretté la prise de conscience « tardive » du joueur du PSG.

« Il a enfin compris que la gestion de son physique était plus importante que la gestion de son talent. Il a travaillé, il fait attention à lui. Il s’est longtemps reposé sur son talent naturel. Mais à 30 ans, ça ne suffit plus », a déclaré Zé Roberto pour L’Équipe.

« Il a dû sentir qu’il perdait son coup de reins, sa vitesse, son dribble. Il s’est mis au boulot pendant les vacances et il est même revenu à l’entraînement plus tôt que prévu. C’est comme s’il avait pris conscience qu’il ne pouvait plus performer sans travailler. Il était temps ! C’est dommage qu’il se réveille si tard. Il n’aurait pas été le meilleur du monde toutes ces années, mais il serait resté dans le top 3, avec Messi et Cristiano Ronaldo ».