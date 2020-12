Auteur d’un triplé ce soir avec le PSG face à Istanbul Başakşehir lors de la victoire 5 buts à 1, Neymar est revenu sur son avenir et tient à se montrer très clair. Le Brésilien n’envisage pas de quitter la club de la capitale.

Après la rencontre, la star du PSG a exprimé son envie pour l’avenir au micro de « RMC » et précise qu’il se sent bien au PSG. Un départ n’est pas du tout à l’ordre du jour c’est même tout le contraire.

« Je suis très heureux ici à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L’idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu’on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et on va voir ce qu’il va se passer à l’avenir », a commenté Neymar, sous contrat jusqu’en juin 2022.