Récent champion de France 2022 avec le Paris Saint-Germain Neymar Jr. aurait aimé soulever la Ligue des champions avec la tunique parisienne. Très déçu par l’élimination en huitièmes de finale de la C1 il y a quelques semaines, la star de la Seleçao a regonflé à bloc et aujourd’hui il se fixe un seul objectif, la Coupe du monde 2022.

Toujours très performant lorsqu’il porte la tenue auriverde, l’ancien vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone s’est livré auprès de son compatriote Diego et il vise une seule chose, la victoire finale au Qatar en novembre prochain pour la Coupe du monde. « Mon plus grand rêve cette année, c’est la Coupe du monde ! Je voulais vraiment gagner la Ligue des champions avec le PSG mais ce rêve est reporté. J’espère que 2022 se terminera avec la Coupe du monde. Je me prépare physiquement et mentalement pour que ce soit une victoire pour le Brésil. Je donnerai ma vie. Je me prépare tellement pour ça. » Confie le numéro 10 du club de la capitale.

S’il compte bien aider Paris à remporter la plus prestigieuse des coupes européennes dans les prochaines années, il se plonge avant tout sur le Mondial qatari et espère que son expérience fera la différence. « J’ai disputé deux Coupes du monde, je sais comment ça marche, ça passe très vite, surtout si on n’est pas à 100 %. C’est mon plus grand rêve en ce moment. J’ai d’autres objectifs au PSG, mais je me concentre là-dessus en ce moment. » Termine le joueur de 30 ans. Toujours au rendez-vous avec la Seleçao lors des barrages Am Sud, l’ancienne pépite de Santos aura à coeur de porter son équipe vers la victoire. Rappelons que le Brésil sera opposé à la Serbie (24 novembre), à la Suisse (28 novembre) et au Cameroun le 2 décembre prochain dans le groupe G.