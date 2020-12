D’après le Parisien, la star du PSG serait déjà en train de faire la fiesta avec ses amis au Brésil.

Dans l’œil du cyclone depuis ce week-end et les révélations du média brésilien O Globo au sujet d’une fête géante avec 500 invités pour le nouvel an, Neymar n’a pas fini de faire jaser. Ce matin, l’un des avocats de la star du PSG assurait que toutes les rumeurs étaient fausses. « C’est un événement Fabrica. Il n’a aucun rapport avec Neymar. Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute », expliquait-il dans des propos relayés par l’AFP.

Pourtant ce mardi, les informations du journal Le Parisien vont totalement dans le sens inverse. D’après le média francilien, Neymar serait déjà en train de faire la bringue au Brésil dans un luxueux manoir. De quoi enrager la direction du PSG et les supporters du club. « D’autres membres de son entourage ont d’ailleurs confirmé, en conservant l’anonymat, l’existence de ses agapes tout en minimisant le nombre des convives. Et des sources proches d’un groupe de musique devant se produire le soir du réveillon ont confirmé la présence des musiciens. Des vedettes brésiliennes comme Ludmilla ou Wesley Safadao sont également attendues », précise Le Parisien. Que la fête ait lieu ou non, avec 500 invités ou moins, Neymar aura tout intérêt à se faire tout petit à son retour en France dans les prochains jours.