L’entraîneur du PSG s’est peut-être mis à dos les deux attaquants en vantant les mérites de sa troisième superstar : Lionel Messi.

La cérémonie de remise du Ballon d’Or, prévue pour le 29 novembre, est déjà dans toutes les têtes, surtout au Paris Saint-Germain. Interrogé cette semaine au sujet du Graal, Mauricio Pochettino a eu du mal à donner son favori pour ne pas froisser les autres stars de son vestiaire. De quoi raviver un peu plus les critiques au sujet de l’ego des joueurs parisiens.

« J’ai eu du mal à dire que Messi devrait gagner le Ballon d’Or. Neymar et Mbappé m’ont dit pourquoi pas eux. De toute façon, ce serait formidable que n’importe quel joueur de Paris le gagne, mais Leo le mérite », a admis Mauricio Pochettino en zone mixte avant le Classico face à l’Olympique de Marseille (0-0). Si Neymar semble hors de course pour remporter le Ballon d’Or cette année, après son début de saison calamiteux, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont deux sérieux prétendants à la récompense. Affaire à suivre…