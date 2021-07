Star du Paris Saint-Germain, Neymar est toujours en vacances et va bientôt retrouver le groupe parisien dans les jours à venir. En attendant, il se fait plaisir avec son nouveau joujou.

Après une finale de Copa America perdue 1-0 face à l’Argentine, le Brésilien est passé à autre chose et profite de la vie sur ses réseaux. Dernièrement, le numéro 10 du PSG a même publié une photo avec son hélicoptère à 16 millions d’euros en arrière plan. On comprend vite que c’est son hélico perso car les initiales « NJR » sont inscrites sur l’hélice arrière de l’appareil. Selon « SportUne », c’est un modèle Airbus H145 produit par Eurocopter Group de la division du groupe Airbus. Cet hélicoptère est estimé à près de 8 millions d’euros à l’achat, » assure le site spécialisé dans l’économie du sport. Plutôt pratique pour éviter les bouchons et arriver à l’heure au centre d’entraînement !