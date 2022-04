Daniel Riolo a désigné le principal coupable des maux du PSG : Neymar.

« Ce qui doit encore plus agacer les supporters, c’est de voir que les joueurs ne comprennent pas que dans leur investissement affectif, ils ne reçoivent finalement que des choses qui ressemblent à des insultes. Neymar, il insulte le public parisien. Il a insulté le public parisien l’année où il a voulu se barrer à Barcelone et finalement il est resté. Les Parisiens ont été très gentils de passer l’éponge relativement vite finalement, et il recommence. Parce que Neymar vit sur une autre planète. Sa vie est d’une déchéance totale. C’est terrible quand même de se dire que les supporters du PSG ont un joueur qui est dans un vestiaire en train de pourrir le club. Ce qu’il fait, son professionnalisme, sa vie à côté, la façon qu’il a d’entraîner les autres joueurs, c’est dramatique. La solution numéro un pour le PSG c’est de se séparer de Neymar au plus vite. Ce sera le plus petit des messages rassurants envoyés aux supporters. Parce que ce gars-là est un danger public pour le PSG aujourd’hui, vraiment« , a fustigé Daniel Riolo sur les antennes de RMC Sport.