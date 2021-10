De retour de sélection avec le Brésil cette semaine, Neymar ne pourra pas jouer le match de Ligue des champions à venir ce soir et la réception du RB Leipzig.

Toujours dans une période difficile, le Brésilien peut compter sur le soutient d’un ancien de la maison parisienne Christophe Jallet qui analyse la situation. « Je peux l’entendre, parce que c’est vrai qu’il a commencé le football très jeune. On en a tout de suite fait le nouveau Pelé avec une grosse pression sur ses épaules. Il y avait eu cette Coupe du monde au Brésil (en 2014) où on l’attendait beaucoup et il a fini blessé. Outre les voyages, je pense qu’aujourd’hui c’est plus cette pression. Il paye peut-être aussi les conséquences de ce qu’il a mis en place lui-même, avec cette visibilité partout sur les réseaux sociaux. En ce moment, il se fait beaucoup attaquer et il est beaucoup moins performant. » Déclare-t-il sur le plateau de Canal+.

Avant de poursuivre et croire que la star de la Seleçao va remonter la pente rapidement : « Peut-être qu’aujourd’hui, il est dans une période de sa vie où il doute un petit peu et ça ne sera peut-être pas le cas dans un an après la Coupe du monde. C’est peut-être une mise en garde. Il ne se sent pas très bien en ce moment, en tout cas au niveau du Brésil et pas du PSG. Il n’a pas dit le PSG, il ne faut pas non plus tout confondre. Peut-être que ces allers-retours avec la sélection et la pression qu’on lui met là-bas sont difficiles à porter. Maintenant, c’est quand même l’idole d’un peuple et c’est une chance aussi. Si ça va mieux sur le terrain, peut-être qu’il aura une autre vision de son avenir dans quelques temps. »