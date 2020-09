Consultant pour RMC, Rolland Courbis est revenu sur les incidents sur le terrain lors du match entre le PSG et l’OM dimanche soir.

Il parle de l’expulsion de Neymar et pense que le Brésilien devrait être recadré. “Neymar, au niveau de son comportement, est passé d’une extrémité à l’autre : il y a un an il veut partir au Barça, maintenant cette envie de rester ce n’est pas que ça le motive, ça le surmotive. Neymar, je le compare à un pur-sang, à un cheval très, très rare et très, très cher… Et je le regarde durant sa course, et je ne vois pas de jockey. À un certain moment, il va falloir que Neymar soit cadré, qu’il soit canalisé. Il doit arrêter de prendre le ballon et de vouloir dribbler cent joueurs. Aujourd’hui, il a déjà 28 ans”, a déclaré l’ancien coach de Montpellier et de Rennes.