L’entourage de l’attaquant brésilien est en contact avec Chelsea.

Un départ du PSG pour Neymar semble de plus en plus probable. Ce matin, Cope annonçait que Paris voulait se séparer du Brésilien et de Lionel Messi. En tout cas, le clan Neymar cherche une porte de sortie à son poulain. Selon les informations d’ESPN, son entourage a rencontré la direction de Chelsea. Le club londonien a beaucoup d’atouts pour attirer l’attaquant de 30 ans dans ses filets.

Les Blues pourraient payer le salaire mirobolant de la star du PSG et possède également dans ses rangs Thiago Silva. Neymar et l’ancien capitaine du PSG se connaissent bien et s’apprécient. Le 28 juin dernier, le défenseur central déclarait : « Il doit venir à Chelsea (rires) ! S’il doit partir, il doit venir ici. Si ça devait se produire, c’est la meilleure option possible pour lui. On n’a pas besoin de faire des commentaires sur la qualité de Neymar. En plus, c’est un super ami. J’espère que ça va se concrétiser et que ça ne restera pas que des rumeurs. Mais je ne suis au courant de rien.»