Victime d’un tacle, rugueux pour les uns, et dangereux pour les autres, signé Thiago Mendes dans les derniers instants du match de clôture de la 14e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL, Neymar a touché du bois concernant sa blessure au niveau de la cheville. Pas de fracture pour le Brésilien qui devrait être de retour plus rapidement que prévu.

Plus de peur de mal. Au lendemain de son évacuation sur civière suite à un tacle violent de Thiago Mendes en toute fin de match à la 96e minute, Neymar a affiché son soulagement concernant son état de santé sur les réseaux sociaux.

Des nouvelles rassurantes, voire miraculeuses, quand on repense à la cheville du Brésilien en angle droit, piégée dans l’étau des compas de son compatriote Thiago Mendes. Par chance, la star du PSG a les articulations très souples puisqu’aucune fracture osseuse n’a été déplorée. Sur une story Instagram, Neymar a tenu à rassurer ses fans. « Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l’angoisse, la chirurgie, les béquilles et autres mauvais souvenirs… Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m’a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir le plus vite possible. »

D’après L’Equipe, le Brésilien devrait en avoir pour trois semaines avant de fouler de nouveau les pelouses.