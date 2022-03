Pour Thierry Henry, le problème de Neymar dépasse le simple cadre footballistique.

Battu par l’OGC Nice (1-0) ce week-end, le Paris Saint-Germain devra montrer un tout autre visage ce mercredi (21h) lors du match retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Un grand Neymar sera peut-être la clé pour éliminer les Merengues mais comme beaucoup d’observateurs, Thierry Henry se pose des questions au sujet du Brésilien. Au micro d’Amazon Prime Vidéo, le consultant a notamment remis sur la table le problème de bien-être du joueur.

« Quand on analyse une action et qu’il ne s’est pas replacé, OK c’est un fait et il faut le dire. Oui, il est un peu moins bien… mais il y a des raisons. Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression… Donc ma première réflexion était : ‘Est-ce qu’il est bien ?’ Ce n’était pas : il ne fait plus de petits ponts, de sombreros, il n’accélère plus… Il parle mais est-ce qu’on l’entend ? Il demande de ‘l’aide’, il y a des choses qui se passent dans sa tête, comme tout être humain. »