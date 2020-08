Aujourd’hui tout nouveau joueur des Blues de Chelsea, Thiago Silva a donc quitté le Paris Saint-Germain. Un départ qui touche son compatriote Neymar qui lui a passé un message.

Ce vendredi, la star brésilienne a rendu un bel hommage à son ancien coéquipier et ami qui aura marqué le club de son empreinte.

“Ça me manquera de ne plus t’embêter toute la journée… Bonne chance. Je t’aime”. A-t-il annoncé via son compte Twitter.