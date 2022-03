En train d’éclore sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Xavi Simons peut compter sur le soutien indéfectible de Neymar. Coéquipier au FC Barcelone avant de rejoindre le PSG, les deux hommes entretiennent une relation particulière.

« Je le vois un peu comme un père. C’est lui qui vient souvent me voir et me demande si j’ai besoin de quelque chose ou si je dois savoir des choses. C’est aussi un très bon gars en dehors du terrain. Une très bonne personne et ça aussi c’est important. Je pense qu’il me voit un peu comme son petit frère. Il m’a vu grandir quand j’étais au Barça. J’ai aussi fait une publicité avec lui. Ça crée un lien », a confié Xavi Simons dans un entretien accordé à NOS, média néerlandais.