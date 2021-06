Leandro Paredes s’est amusé à comparer les qualités de ses deux coéquipiers Neymar et Mbappé aux superstars du football Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Dans une interview accordée au magazine argentin Ole et publiée ce vendredi, le milieu de terrain parisien Leandro Paredes est revenu sur sa relation avec les deux stars du PSG, Neymar et Kylian Mbappé. Deux joueurs qu’il admire particulièrement et qu’il n’hésite pas à comparer aux deux monstres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« Je pense que Ney’ et Leo (Messi) ont un talent différent de Cristiano et Kylian, mais ils sont physiquement incroyables. Et à cela, il faut ajouter la qualité qu’ils ont. Kylian (Mbappé), en tant que joueur, je pense que cela va plus du côté de Cristiano Ronaldo, qui est plus athlète. C’est incroyable physiquement. Ney, j’aime comment il joue et vit le football. On dirait qu’il joue tous les jours avec ses amis. C’est incroyable. Avec la responsabilité qu’il porte sur ses épaules – de jouer pour un si grand club et d’être qui il est – s’amuser comme il le fait est quelque chose que j’admire beaucoup. »