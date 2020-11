Neymar a été banni de la plateforme de streaming Twitch pour avoir divulgué le numéro de téléphone de son coéquipier avec la Seleção, Richarlison.

La star du Paris Saint-Germain, très active sur Twitch, où il diffuse régulièrement ses parties de CS:GO, Call of Duty et autres FPS, va devoir se trouver un nouveau passe-temps. En effet, la chaîne de Neymar a été bannie de la plateforme de streaming cette semaine. En cause, un live dans lequel le Brésilien aurait dévoilé le numéro de téléphone de son compatriote Richarlison.

Une boulette qui a valu au joueur d’Everton plus de 10 000 messages en 5 minutes, et qui est surtout contraire au règlement de Twitch. La divulgation des informations personnelles d’autres personnes, comme les adresses et les numéros de téléphone, est contraire au règlement de la plateforme et constitue une infraction passible d’un bannissement temporaire ou permanent de la chaîne.

5 minutos e já tem mais de 10 mil msgs🤦🏽‍♂️ obrigado @neymarjr — Richarlison Andrade (@richarlison97) October 18, 2020

Le ban pourrait également venir d’un problème lié aux droits musicaux. En effet depuis maintenant plusieurs semaines, Twitch a durci son règlement concernant le DMCA (loi sur le copyright, ndlr), entraînant au passage une vague de bannissement. En tout cas, nul doute que Neymar refera surface rapidement sur Twitch quand on connaît la popularité du Parisien.