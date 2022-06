Sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil, Tite a adressé quelques conseils au prochain coach du Paris Saint-Germain qui devrait, sauf catastrophe être Christophe Galtier.

Après le départ de Mauricio Pochettino, il devrait être nommé prochain entraîneur du club de la capitale et Tite a tenu à s’exprimer concernant la situation de son chouchou Neymar. Il demande au prochain coach du PSG et de Neymar de mettre le Brésilien dans les meilleures conditions s’il devait rester en France. « Il n’est pas un problème, il est une solution. Certains disent que Neymar fait plus d’erreurs lorsqu’il joue à ce poste (dans l’axe, ndlr). Mais c’est cette position qui lui fait faire plus d’erreurs, parce que tout ce qu’il fait dans le registre ‘créatif’ dans l’axe sera décisif. Si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d’âne. Ça restreint considérablement la capacité créative d’un joueur avec ces qualités », a a plaidé le technicien dans l’émission ‘Sextra Estrela.’