Neymar, 29 ans, disputera la Copa America avec le Brésil cet été, mais avant le numéro 10 du Paris Saint-Germain a donné une interview à « Le Foot Paris » où il évoque sa prolongation de contrat, son amour et le respect qu’il a pour le club.

Le numéro 10 du Paris Saint-Germain a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025. Cette saison il a joué 18 matchs de Ligue 1 pour 9 buts et 6 matchs de Ligue des champions pour 6 buts. Lors d’une interview pour « Le Foot Paris », il se confie sur sa prolongation de contrat : « Ma prolongation a mis du temps. On a pris la meilleure des décisions pour tout le monde. J’ai déjà eu l’occasion de le dire que je suis heureux ici, à Paris et de jouer pour le PSG. Je me sens de mieux en mieux. J’ai vécu la plus belle saison depuis que je suis à Paris. Depuis que je suis arrivé au PSG, on sait tous que j’ai eu des difficultés. Je les ai surmontées. Je me suis mis au travail pour continuer à progresser et à faire gagner mon équipe. J’ai toujours été un vrai professionnel. J’ai toujours eu le respect du club contrairement à ce que pouvaient dire certaines mauvaises langues. Quand je suis sur le terrain, je donne et je me donne à fond. Depuis l’an dernier, je vais beaucoup mieux et je sais la chance que de faire mon métier avec passion. Je suis heureux à Paris. On va tout faire pour continuer à grandir ensemble. On va tout faire pour continuer à grandir ensemble. Je me sens de mieux en mieux et épanoui sur le terrain. Je reste le même. On avance ensemble pour aller plus loin. »

Il profite de l’occasion pour dire qu’il est enfin à heureux à paris tant au club que dans la ville : » Je me sens bien aujourd’hui. Je suis heureux. C’est important pour moi. On a toujours tout donné pour être prêt pour les matchs décisifs. Personnellement, je m’étais focalisé pour être prêt cette année et donner mon maximum sur le terrain. Je voulais vraiment emmener le Paris Saint-Germain et connaître une nouvelle finale. Cela n’a pas été possible. Je vais tout faire pour encore le faire à l’avenir. »

Dans un dernier temps, il parle de l’évolution positive du Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2017. En effet avec une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, le club fait partie des grands d’Europe : « Le PSG a beaucoup grandi depuis que je suis là. Je le vois au quotidien. Je pense que le club a surtout su gagner le respect de ses adversaires. Quand on est au PSG, on sait et on sent que l’on fait partie de l’une des meilleures formations du monde. Peut-être dans le top 5 mondial. Paris a tout fait pour arriver à ce niveau. On a pu l’y aider. Ce n’est pas anodin d’être parmi les quatre meilleures équipe de la Ligue des Champions après avoir connu une finale l’an passé. J’espère maintenant tout faire pour que l’on puisse être les numéros 1. C’était la première finale fois dans l’histoire de Paris. On a pu confirmer encore cette saison en battant de grandes équipes. Je sais maintenant que tout est réuni pour que l’on puisse encore grandir et se surpasser dans les mois qui viennent. On veut soulever les trophées. Il faut croire en nous et tout faire pour décrocher les plus beaux titres. On va persévérer pour gagner. »

Cet été, le numéro 10 jouera la Copa América (11 juin – 11 juillet) avec son pays le Brésil qui figure dans le groupe A avec la Colombie, l’Equateur, le Perou et le Vénézuela.