Grand fan de jeu vidéo, Neymar est officiellement devenu créateur de contenu pour Facebook Gaming. Article e.sport.fr.

C’est une surprise pour personne, Neymar n’a pas seulement le football dans son cœur. Le Brésilien est un immense fan de poker et de jeux vidéo. Dans son temps libre, il n’hésite d’ailleurs pas à streamer ses parties endiablées sur CS:GO ou PUBG. Des lives qui réunissent souvent un grand nombre de spectateurs et Facebook a visiblement senti le filon. En fin de semaine dernière, le géant américain a officialisé la signature d’un contrat avec la superstar du Paris Saint-Germain. Contre une grosse somme d’argent (pour le moment confidentielle), Neymar diffusera régulièrement ses parties sur Facebook Gaming. À noter que son premier stream officiel en tant que créateur de contenu Facebook a eu lieu le 17 décembre, un live qui a réuni plus de 88 millions de followers pendant ses parties de CS:GO et Crab Game.

« Je suis très heureux de m’associer à Facebook Gaming pour mes livestreams ! Le monde du gaming a toujours été l’une de mes plus grandes passions après le football, et j’ai hâte de passer du temps et de m’amuser avec tous ceux qui partagent aussi ce loisir », a confié le footballeur sur ses réseaux sociaux.