Devenu club le plus puissant au monde après le rachat par le PIF (fonds public d’investissement saoudien), Newcastle prospecte déjà afin de se renforcer. Et les Magpies pensant à Abdou Diallo.

Si l’on en croit les informations de Santi Aouna spécialiste mercato, le club de Premier League serait intéressé par le profil de celui qui évolue dans le secteur défensif du Paris Saint-Germain. Le nouveau riche du football pourrait même miser sur lui pour le mercato estival 2022 et ainsi commencer à construire une équipe bien plus compétitive. Cependant, l’ancien du BVB se sent bien en France et n’envisage pas de quitter son club dans l’immédiat. Il est sous contrat jusqu’en 2024. Affaire à suivre…