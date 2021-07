D’après les informations de Damien Degorre, Keylor Navas restera le gardien titulaire du PSG la saison prochaine, même malgré la concurrence de Gianluigi Donnarumma.

Sauf énorme retournement de situation, Gianluigi Donnarumma sera bien la 4ème recrue estivale du Paris Saint-Germain après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Seul hic, Mauricio Pochettino devra faire face à un choix cornélien entre le finaliste de l’Euro et Keylor Navas, élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière. Pour le journaliste de la chaîne L’Equipe Damien Degorre, la hiérarchie est claire et le Costaricien conservera sa place de titulaire.

« Pour les gardiens, je vous le dis tout de suite, le numéro 1 c’est Navas, c’est clair. La décision a été prise, le numéro 1 c’est Navas. Dans un premier temps, Donnarumma devait venir et être prêté. Mais il ne veut pas être prêté en Italie. Il y avait un ou deux clubs, et notamment la Roma, qui étaient disposés à l’accueillir en prêt mais il ne veut pas aller à la Roma pour des raisons qui lui sont propres. Il ne veut pas aller dans un autre club italien que le Milan AC. Et les places ailleurs sont prises, que ce soit dans les grands clubs en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne. Mais s’il est champion d’Europe, il va falloir expliquer au gardien champion d’Europe qu’il est remplaçant… »