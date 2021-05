Keylor Navas a réalisé une excellente saison avec le Paris Saint-Germain. Il a été élu meilleur gardien du champion de France de Ligue 1 et figure dans l’équipe type pour son plus grand bonheur.

Le Paris Saint-Germain a enfin trouvé le gardien pour lui fait passer un cap sur la scène européenne avec Keylor Navas qui a guidé son équipe jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions. En championnat, il a permis à son équipe de conserver la deuxième place synonyme de qualification direct pour la prochaine édition de la plus belle des compétition de club. C’est naturellement qu’il a remporté le trophée de meilleur gardien du championnat et qu’il figure dans l’équipe type. Le gardien au trois Ligue des Champions a réagis sur son compte Instagram : « Une saison difficile se termine dans laquelle nous aurions aimé donner plus de joie aux supporters, qui nous ont toujours accompagnés et encouragés, mais cela n’a malheureusement pas été possible. Nous avons tout laissé sur le terrain et nous nous sommes battus jusqu’au bout, que personne n’en doute. Je remercie Dieu pour nous avoir aidés à arriver jusqu’à ici. Nous reviendrons avec enthousiasme et force à la recherche de nouveaux défis. Sur le plan personnel, je ne peux que vous remercier d’avoir été reconnu comme le meilleur gardien de but et de m’avoir inclus dans le onze idéal de la ligue. Ça a été le mérite de tous. »