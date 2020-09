Gardien numéro un du Paris Saint-Germain, Keylor Navas revient sur le début de saison et pense que tout devrait aller de mieux en mieux.

Sur le site officiel du club de la capitale, il s’est exprimer sur le début de saison marqué par les défaites contre Lens et Marseille. Malgré tout, il pense que le plus dur est derrière.

“Je pense que l’été a été compliqué pour tout le monde, à cause de la situation sanitaire. Notre préparation a été tronquée bien sûr, et c’est difficile. Et je pense que la condition physique d’un groupe est déterminante, et nous retrouvons peu à peu tous nos moyens, constate encore Navas. Nous sommes sereins, on continue de bien travailler et nous avons enchaîner de bons résultats et nous sommes sur un rythme intéressant. C’est ce qu’il nous faut pour avancer.” A déclaré l’ancien portier du Real Madrid.