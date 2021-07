Navas ou Donnarumma ? Mauricio Pochettino va devoir choisir cette saison. Djibril Cissé a trouvé une solution pour gérer les deux gardiens.

« Il y en a toujours un qui est meilleur que l’autre donc pour moi, pour le bien de l’équipe et de gagner des titres, je pense que le meilleur doit jouer. Après, il y a une question d’expérience chez Navas qui est peut-être plus forte que celle de Donnarumma. Je mettrais en place une concurrence saine. Gardien, c’est un poste où le mental joue beaucoup. Il faut qu’il soit bien clair et ce n’est pas à la moindre faute que son poste doit être mis à prix », a indiqué l’ancien joueur de l’OM sur L’Equipe.