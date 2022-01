Dans une interview accordée à l’Equipe, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son passage au PSG et son avenir. Le Suédois a également tranché sur le poste de gardien entre Donnarumma et Navas.

La bataille pour le poste de titulaire dans les cages parisiennes est rude entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. L’Italien et le Costaricien semblent pour le moment se partager ce rôle, sans réel numéro un mais pour combien de temps ? En tout cas si un choix doit être fait entre les deux, Zlatan Ibrahimovic a une préférence. Selon l’ancienne star du Paris Saint-Germain il n’y a pas vraiment de débat, il donne la priorité à son coéquipier chez les rossoneri. « Je suis habitué à avoir un gardien qui est numéro 1 et qui est toujours le même. Et sur Donnarumma il n’y a pas à discuter : c’est le plus fort du monde, et basta. J’ai joué avec lui, je sais de quoi je parle », a déclaré le buteur de 40 ans à l’Equipe.