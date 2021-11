La gestion de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma par Mauricio Pochettino fait parler. Pour le moment, si l’entraineur du Paris Saint-Germain est satisfait de ses deux gardiens, il a pris la décision de partager le temps de jeu. Beaucoup d’observateurs estiment que le coach doit faire un choix. Une décision qu’il ne prendra pas puisqu’il estime que c’est une solution de facilité de désigner un numéro 1 et un numéro 2.

« Quand tu as deux joueurs en qui tu as confiance et qui démontrent chaque jour qu’ils peuvent jouer, ce serait injuste de donner la priorité à l’un des deux. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas un moment où on fera un choix. Mais je voudrais que vous compreniez qu’en tant que coach la facilité serait de dire : celui-ci est numéro 1, celui-là numéro 2. Il faut du courage pour mettre les deux en concurrence, leur faire comprendre qu’ils doivent être prêts quand on fait appel à eux et qu’ils soient performants. Au lieu de dire qu’on a manqué de cran de ne pas désigner un numéro 1 et un numéro 2, je préférerais qu’on souligne le courage du PSG d’avoir pris Donnarumma alors qu’il avait déjà Navas et Rico », a déclaré le technicien espagnol dans les colonnes de l’Équipe.

Le Paris Saint-Germain a une semaine importante avec la réception de Nantes (samedi 17h) lors de la quatorzième journée de Ligue 1 puis un déplacement sur la pelouse de Manchester City (mercredi 21h) lors de la quatrième journée de Ligue des Champions. Un match important puisque le club de la capitale peut valider son ticket pour la phase à élimination directe.