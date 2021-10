Pout Rothen, le coach du PSG devrait accorder le même temps de jeu à ses deux gardiens cette saison.

Alors que Mauricio Pochettino hésite encore entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour la casquette de numéro 1 cette saison, le consultant de RMC Jérôme Rothen, lui conseille d’alterner entre les deux gardiens pour éviter de se mettre le vestiaire à dos.

« Le problème n’est pas Mauricio Pochettino et sa gestion. Il a un groupe de joueurs très talentueux et cela commence avec les gardiens. Kelyor Navas a été énorme avec le PSG la saison passée. Il a aidé le club à atteindre les demi-finales la saison passée, la finale l’année d’avant. Donnarumma a montré qu’il était en grosse progression. La preuve c’est qu’il a été champion à l’Euro en étant décisif. Au PSG, quand il a joué, il a été irréprochable. On ne peut pas lui reprocher d’avoir manqué certains matchs. Au contraire peut-être de Navas qui a parfois été hésitant sur le début de championnat. C’est à prendre en compte pour Pochettino. Et puis, ce n’est pas lui qui a créé cet effectif-là. Au-dessus de lui, il y a un directeur sportif qui doit faire les choses en fonction du collectif et du coach. Je ne suis pas certain que la priorité de Pochettino en début d’année c’était de prendre un deuxième gardien pour concurrencer Navas. J’en suis même persuadé. Il n’y a pas de concurrence, Pochettino est obligé de couper le temps de jeu de ses gardiens en deux. Donnarumma et Navas feront selon moi le même nombre de matchs en fin de saison. »