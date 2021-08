Pour le consultant de Canal+ Habib Beye, Keylor Navas est meilleur que Donnarumma mais il a moins de chances d’être titularisé que l’Italien.

Parmi les nombreuses questions que se posent les supporters du Paris Saint-Germain en ce début de saison, il y a notamment celle du gardien de but. Qui sera titulaire à ce poste entre Keylor Navas et le nouvel arrivant Gianluigi Donnarumma ? Interrogé à ce sujet dans le Canal Football Club, Habib Beye a donné son avis sur la question.

« Ca fragilise forcément Navas qui voit un gardien de but de qualité arriver. Après, il a la chance d’avoir le vestiaire avec lui. Il y a une grosse cohésion autour de Keylor Navas à l’intérieur du vestiaire. Ce que va renvoyer le vestiaire aura un impact dans le choix de Pochettino. Keylor Navas et le vestiaire, ils sont ensemble. C’est le taulier. Mais ça va lui mettre de la pression. Surtout je considère que lorsque vous faites venir un gardien comme ça, c’est que vous êtes à moitié condamné. Pour deux raisons. Tout va être scruté et je pense que la Ligue des champions l’année dernière a desservi Keylor Navas. Rappelez vous face à City ce ballon un peu fuyant… Les gens avaient un peu questionné Navas… On ne se rend pas compte mais l’impact d’une petite erreur ou ne pas être décisif peut avoir une grosse répercussion dans le choix. Là, il y a l’alternative Donnarumma. Ca veut dire que désormais Navas joue à chaque fois avec cette épée de Damoclès ‘si je passe à côté, si je suis moyen c’est Donnarumma qui rentre’. Ils ne l’ont pas fait venir pour être sur le banc. Ca reste intéressant pour le PSG. Car si Navas est performant, à la fin de l’année ils peuvent décider de le garder et Donnarumma est vendu 40-50M€ alors qu’ils l’ont eu gratuitement. Mais j’ai tendance à penser que quand vous faîtes ce choix… Je le vois condamné même si je le vois meilleur, c’est mon avis.”