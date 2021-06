Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen ne comprend pas du tout la stratégie de Leonardo de vouloir faire signer Gianluigi Donnarumma pour la saison prochaine.

Au micro de RMC, le consultant s’en est pris au directeur sportif du PSG. Il ne comprend pas sa décision de faire signer le gardien de but italien, alors que Keylor Navas est bien installé au poste de numéro un : « Anticiper le départ de Keylor Navas, qui vient de prolonger, je trouve ça moyen. Si c’est pour le prendre et le prêter, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, il revient dans un an et Keylor Navas n’aura que 35 ou 36 ans donc il peut encore évoluer à un très bon niveau, sachant qu’il est à son meilleur niveau actuellement. Ce n’est même pas fragiliser Keylor Navas mais essayer de trouver une place à Donnarumma. Ce qu’on reproche souvent au PSG, c’est de surpayer un joueur. La première bêtise a été réalisée avec Alphonse Areola avec le salaire qu’ils lui ont donné, » a-t-il lancé.