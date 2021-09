Pochettino a choisi Keylor Navas comme gardien titulaire cette saison mais Donnarumma devrait faire ses débuts ce week-end face à Clermont.

La concurrence dans les buts sera sans doute l’un des plus gros casse-tête de Mauricio Pochettino cette saison. Pour le moment, Keylor Navas a été préféré à la recrue Donnarumma lors des deux matchs où l’Italien a été appelé (Brest et Reims) et la situation n’est pas prête d’évoluer. D’après les informations de L’Equipe, l’ancien joueur du Real Madrid est actuellement le numéro 1 et Gianluigi Donnarumma – sacré champion d’Europe cet été avec la Squadra Azzura – devra se battre pour avoir du temps de jeu.

Gianluigi Donnarumma pourrait cependant vivre sa première titularisation ce week-end. Le PSG reçoit Clermont samedi (17h) au Parc des Princes et Keylor Navas, qui joue avec le Costa Rica cette semaine, n’a pratiquement aucune chance de faire partie du groupe. L’Italien aura une occasion en or de faire changer d’avis Pochettino au sujet de sa place dans la hiérarchie.