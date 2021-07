Le mercato XXL du PSG n’est pas terminé et le président souhaite désormais s’offrir Paul Pogba.

Après avoir bouclé les recrutements de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et bientôt Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain pourrait s’attaquer au dossier Paul Pogba. Impressionnant pendant l’Euro, malgré l’élimination précoce des Bleus, le champion du monde 2018 serait devenu la nouvelle priorité du président Nasser al-Khelaïfi. D’après les informations de L’Equipe, le patron du PSG « rêve de construire l’équipe autour de Pogba ».

Un souhait qui pourrait bien être exaucé rapidement. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022, le Français n’a toujours pas prolongé son bail et les Red Devils pourraient être contraint de le vendre cet été sous peine de le voir partir gratuitement l’an prochain. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à un accord. La presse britannique estime que Paris devra débourser entre 50 et 60 millions d’euros pour s’offrir les services de la ‘Pioche’. De son côté, le club de la capitale semble confiant et « aimerait conclure l’achat de Pogba dans les prochaines semaines ». Affaire à suivre…