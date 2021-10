Face aux récentes déclarations de Kylian Mbappé, le président du PSG aurait pris la décision de répliquer avec une nouvelle offre de prolongation de contrat.

Cette semaine, Kylian Mbappé s’est placé sous la lumière des projecteurs à quelques jours de la phase finale de la Ligue des Nations où les Bleus affronteront notamment la Belgique. En interview au micro de RMC Sport et dans les colonnes de L’Equipe, le Français est revenu sur les discussions qu’il a eues avec le PSG durant l’été pour prolonger son contrat. « Les gens ont dit que j’avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n’est absolument pas vrai. On me dit ‘Kylian maintenant tu parles avec le président’, mais ce n’est pas à moi de juger. »

Et même si le Real Madrid est clairement devenu la priorité de Kylian Mbappé, le président Nasser al-Khelaïfi ne perd pas espoir de voir son buteur de 23 ans changer d’avis. D’après les informations de RMC Sport, le club francilien pourrait approcher son joueur dans les prochains jours avec une offre de contrat de courte durée – pour permettre à Mbappé de rejoindre le Real Madrid par la suite – avec un salaire avoisinant les 45 millions d’euros par an. Le Français deviendrait alors le joueur le mieux payé de l’effectif devant Lionel Messi (41 M€ par an).