Une parole rare dans les médias, surtout pour évoquer le dossier Lionel Messi au PSG.

En marge de la victoire du PSG face à l’Istanbul Basaksehir (5-1) en Ligue des Champions, le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi a répondu aux questions de RMC Sport. Après avoir évoqué les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé, le boss du PSG a évoqué la rumeur d’une possible arrivée de Lionel Messi à Paris en juin prochain.

« Messi ? Vous savez, on respecte tous les autres clubs, comme on a besoin que les autres clubs nous respectent. Pour moi, Messi est un joueur de Barcelone. On respecte Barcelone. On ne peut pas parler de ça. Le mercato d’hiver ? C’est très tôt pour ça. On n’a pas besoin de recruter, on est bien », a indiqué Al-Khelaïfi au micro de la chaîne RMC Sport. Rien de neuf sur Messi, en revanche, le mercato de janvier s’annonce calme.